Невролог Орлов рекомендовал не вставать резко сразу после пробуждения

Врач-невролог Игорь Орлов рекомендовал исключить резкие подъёмы по утрам, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на систему кровообращения.

«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно ещё на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Из-за резкого подъёма утром происходит отток крови от головного мозга. В результате человек может потерять равновесие и упасть, предупредил Орлов.

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