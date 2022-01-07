Невролог Орлов рекомендовал не вставать резко сразу после пробуждения

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Врач-невролог Игорь Орлов рекомендовал исключить резкие подъёмы по утрам, чтобы не создавать чрезмерную нагрузку на систему кровообращения.
Невролог Орлов рекомендовал не вставать резко сразу после пробуждения
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«Резкий переход из горизонтального положения в вертикальное — это нагрузка на кровообращение. Поэтому после того, как вы услышите будильник и наступит процесс пробуждения, нужно ещё на какое-то время остаться в постели и выполнить потягивающие упражнения, размять застоявшиеся мышцы», — пояснил он в интервью радио Sputnik.

Из-за резкого подъёма утром происходит отток крови от головного мозга. В результате человек может потерять равновесие и упасть, предупредил Орлов.

Ранее врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала о восстановлении режима сна после выходных.

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