Сомнолог Черкасова рассказала о восстановлении режима сна после выходных

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Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова дала советы, как не сбить режим сна в новогодние праздники.
Сомнолог Черкасова рассказала о восстановлении режима сна после выходных
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«Не рекомендуется сильно-сильно отсыпаться до предела. Лучше всё-таки пусть график сбивается, пусть человек ложится позже и позже встаёт в первые январские дни. Но чтобы длительность сна при этом оставалась средней одинаковой. Это семь-восемь часов для большинства людей», — сказала специалист в беседе с «Ридусом».

Она рекомендовала возвращаться к режиму сна за пять дней до выхода на работу. После 5 января необходимо исключить факторы, мешающие засыпанию. Например, важно помнить, что дневная дрёма ухудшает качество ночного сна.

Черкасова также напомнила, что гирлянды и мигающие огоньки не влияют на качество сна, однако могут несколько задерживать погружение в сон.

Ранее практикующий психолог Александра Миллер в беседе с ФАН рассказала, как правильно отдыхать в новогодние праздники.

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