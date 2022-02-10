Психотерапевт Корабельникова рассказала о случаях нарушения сна у пациентов с COVID-19

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Психотерапевт, сомнолог доктор медицинских наук Елена Корабельникова рассказала о случаях нарушения сна у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Психотерапевт Корабельникова рассказала о случаях нарушения сна у пациентов с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © PhotoAlto/Frederic Cirou

«Заболевших COVID-19 нарушение сна беспокоит очень часто — как в период самого заболевания, так и после. Постковидное нарушение сна может длится очень долго», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По словам врача, самым распространённым вариантом является инсомния, а также инверсия циклов «сон — бодрствование».

Как отметила Корабельникова, могут возникнуть и другие нарушения сна, например нарушение дыхания или «синдром беспокойных ног».

«На сон влияет также фактор стресса. Коронавирус сам по себе является стрессом для человека», — сказала эксперт.

Она добавила, что для восстановления сна нужен комплекс мероприятий, включающий медикаментозное лечение, психотерапию и психокоррекцию.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.

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