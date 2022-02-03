Путин: правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за «омикрона»

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Правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Путин: правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за «омикрона»
  • РИА Новости

«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию коронавируса с ровными результатами. По её словам, летальность от коронавируса и число госпитализаций в России на данный момент не растут.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, омикрон-штамм коронавируса выявлен практически во всех регионах страны.

Пр этом, уточнил глава Минздрава России Михаил Мурашко, многие пациенты на сегодняшний день переносят коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».

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