Путин: правительство не планирует вводить дополнительные ограничения из-за «омикрона»

Правительство России не планирует вводить дополнительные ограничения из-за распространения омикрон-штамма COVID-19. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

«Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — заявил Путин в ходе заседания форума «Деловая Россия».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию коронавируса с ровными результатами. По её словам, летальность от коронавируса и число госпитализаций в России на данный момент не растут.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, омикрон-штамм коронавируса выявлен практически во всех регионах страны.

Пр этом, уточнил глава Минздрава России Михаил Мурашко, многие пациенты на сегодняшний день переносят коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон».