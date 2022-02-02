Попова заявила об отсутствии роста летальности от коронавируса в России

Летальность от коронавируса и число госпитализаций в России на данный момент не растут. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, на данный момент роста летальности от коронавируса не наблюдается, «нагрузка на койки снижается».

«Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — приводит РИА Новости заявление Поповой.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речь о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.