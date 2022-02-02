Попова заявила об отсутствии роста летальности от коронавируса в России

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Летальность от коронавируса и число госпитализаций в России на данный момент не растут. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила об отсутствии роста летальности от коронавируса в России
  • © AP Photo/Pavel Golovkin

По её словам, на данный момент роста летальности от коронавируса не наблюдается, «нагрузка на койки снижается».

«Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — приводит РИА Новости заявление Поповой.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речь о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.

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