Попова заявила об отсутствии роста летальности от коронавируса в России
- © AP Photo/Pavel Golovkin
По её словам, на данный момент роста летальности от коронавируса не наблюдается, «нагрузка на койки снижается».
«Сегодня публикуются каждый день данные о количестве госпитализированных, о динамике. И вот эта динамика пока отрицательная», — приводит РИА Новости заявление Поповой.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речь о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.