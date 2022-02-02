Попова заявила о хороших результатах борьбы с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия проходит пандемию коронавируса с ровными результатами, не допуская слишком высоких цифр заболеваемости COVID-19.
Попова заявила о хороших результатах борьбы с коронавирусом в России
  • © Aleksander Polyakov/Global Look Press

«Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости», — приводит РИА Новости её слова.

Попова добавила, что цифры в официальной статистике абсолютно истинные, так как в России действует «советская система полицевого и персонального учёта».

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речи о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.

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