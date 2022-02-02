Попова заявила о хороших результатах борьбы с коронавирусом в России
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«Всю пандемию, все два года Российская Федерация, кто бы что ни говорил, проходит с ровными результатами, не давая очень высоких цифр заболеваемости», — приводит РИА Новости её слова.
Попова добавила, что цифры в официальной статистике абсолютно истинные, так как в России действует «советская система полицевого и персонального учёта».
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что речи о новом локдауне или чрезвычайных мерах из-за пандемии COVID-19 в России сегодня не идёт.