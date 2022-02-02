Попова исключила возможность введения в России локдауна из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о невозможности введения в России нового локдауна из-за пандемии COVID-19.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — рассказала Попова в интервью РИА Новости.

Несмотря на рост числа заболевших, в России выработаны понятные противоэпидемические меры, а также средства диагностики и информирования населения, заявила Попова.

«У нас сегодня есть очень серьёзное, укрепившееся и выросшее в общем-то за этот период совершенно новое направление — система информирования населения, телефон «122». Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — отметила она.

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