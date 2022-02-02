Мурашко: многие пациенты сегодня переносят COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме

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Многие пациенты на сегодняшний день переносят коронавирус в лёгкой или бессимптомной форме, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко: многие пациенты сегодня переносят COVID-19 в лёгкой или бессимптомной форме
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«Особенно это те пациенты, которые уже имеют иммунитет, вакцинированы или ревакцинированы», — сказал он.

Мурашко напомнил, что для таких пациентов на прошлой неделе была выпущена памятка о действиях в случае появления симптомов ОРВИ и лёгкого течения коронавируса.

За минувшие сутки в России был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусом — это на 1,6% меньше, чем накануне.

При этом выявлено 141 883 новых случая COVID-19, выздоровели 48 426 человек, умерли 678 пациентов с COVID-19.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, омикрон-штамм коронавируса выявлен практически во всех регионах страны.

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