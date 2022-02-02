Мишустин: омикрон-штамм коронавируса выявлен почти во всех регионах России

Омикрон-штамм коронавируса выявлен практически во всех регионах России, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Новый штамм «омикрон» выявлен практически во всех субъектах Российской Федерации», — сказал он в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Глава правительства отметил рост нагрузки на всю систему здравоохранения, в первую очередь на первичное звено.

За минувшие сутки в России был госпитализирован 17 201 человек с коронавирусом — это на 1,6% меньше, чем накануне.

При этом выявлено 141 883 новых случая COVID-19, выздоровели 48 426 человек, умерли 678 пациентов с COVID-19.

Евгений Тимаков, кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, ранее заявил, что дети 5—12 лет переносят «омикрон» как ОРВИ, у детей до пяти лет заболевание протекает в более выраженной форме, а с 12 лет коронавирус переносят в различных формах.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».