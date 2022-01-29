Инфекционист Тимаков рассказал о ситуации с заболеванием «омикроном» среди детей

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Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал о ситуации с заболеванием штаммом коронавируса «омикрон» среди детей.
Инфекционист Тимаков рассказал о ситуации с заболеванием «омикроном» среди детей
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«Дети, которые не переболели «дельтой», не получили активный новый иммунитет», — заявил он в беседе с НТВ.

По его словам, дети 5—12 лет переносят «омикрон» как ОРВИ, у детей до пяти лет заболевание протекает в более выраженной форме, а с 12 лет коронавирус переносят в различных формах.

«Это требует подготовки и настороженности», — добавил Тимаков.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Nation News выразил мнение, что новый коронавирус NeoCoV внушает опасения, однако шанс возникновения новой эпидемии крайне мал.

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