Экс-судью Верховного суда Чечни Янгулбаева лишили неприкосновенности

Коллегия судей Чечни путём единогласного тайного голосования лишила неприкосновенности бывшего судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева.

«Судья в отставке Янгулбаев делает всё возможное, чтобы нарушить спокойствие и внести раздор в гражданское общество Чеченской Республики. Данные поступки несовместимы с высоким статусом судьи в отставке, тем более судьи Верховного суда ЧР», — заявил председатель Совета судей Чечни Алавдин Гардалоев, его цитирует РИА Новости.

23 января стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал, что не угрожал семье отставного судьи. Он также охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства» и призвал вернуть в Россию членов семьи экс-судьи Янгулбаева.