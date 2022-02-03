Глава Чечни Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил участников несанкционированного митинга в Грозном.
Глава Чечни Кадыров поблагодарил участников митинга в Грозном
  • © Саид Царнаев
  • РИА Новости

По официальным данным, на митинг с требованием привлечь членов семьи судьи в отставке Верховного суда республики Сайди Янгулбаева к ответственности за оскорбление чувств верующих и пособничество терроризму собрались более 400 тыс. человек.

«Я хочу выразить слова благодарности и признательности моему чеченскому народу, который сегодня (в среду. — RT) выступил с чёткой и однозначной позицией против антирелигиозных и экстремистских проявлений», — написал Кадыров на странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте республики.

Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

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