Пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей рабочей встрече Путина и Кадырова

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Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте регионального правительства.
Пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей рабочей встрече Путина и Кадырова
  • kremlin.ru

«Президент России Владимир Путин провёл в Москве рабочую встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявили, что встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в планах нет.

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