Пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей рабочей встрече Путина и Кадырова
- kremlin.ru
«Президент России Владимир Путин провёл в Москве рабочую встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — говорится в сообщении.
Как уточняется, Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявили, что встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в планах нет.