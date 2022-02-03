Пресс-служба главы Чечни сообщила о прошедшей рабочей встрече Путина и Кадырова

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Соответствующая информация приводится на сайте регионального правительства.

«Президент России Владимир Путин провёл в Москве рабочую встречу с Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Кадыров доложил главе государства о социально-экономической ситуации в Чечне и рассказал о ситуации с безработицей в регионе.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявили, что встречи Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым в планах нет.