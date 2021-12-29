Глава Чечни Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение президента России Владимира Путина.

«У меня есть отношения с руководством страны как главы региона. Я даже не вхожу в близкое окружение президента и председателя правительства», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Об этом он сказал в ходе прямого эфира в Instagram.

При этом Кадыров добавил, что, когда есть необходимость, он звонит президенту.

«Как глава государства он всегда на связи со всеми руководителями регионов», — сказал Кадыров.

Он также подчеркнул, что ему никто не говорит делать какие-либо заявления, в том числе затрагивающие Украину.

Ранее Кадыров пояснил свои слова о присоединении Украины к России. Как отметил чеченский лидер, заявления об этом являются его личным мнением в свете того, что судьба и безопасность российского государства находятся в ситуации, когда западные страны «потихоньку приближаются» к границам.

26 декабря глава Чечни выразил мнение, что если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.