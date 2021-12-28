Глава Чечни Кадыров назвал своим личным мнением высказывание о «присоединении Украины»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров пояснил свои слова о присоединении Украины к России. Как отметил чеченский лидер, заявления об этом являются его личным мнением в свете того, что судьба и безопасность российского государства находятся в ситуации, когда западные страны «потихоньку приближаются» к границам.
Глава Чечни Кадыров назвал своим личным мнением высказывание о «присоединении Украины»
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не говорил от лица главы Чеченской Республики, я говорил как Рамзан Кадыров, как гражданин Российской Федерации, это моё мнение, потому что судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжёлой ситуации, западные, европейские государства потихоньку приближаются к границам нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы, если мы сдадим свои позиции, нам могут диктовать, как и другим, свои условия. Поэтому я как гражданин, беспокоящийся за свою республику, регион, государство, народ, высказал своё мнение», — сказал Кадыров.

Он добавил, что украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, «ведут предательскую политику в отношении славянских народов тоже».

«Они часто объявляют войну против своего народа, своей религии, и это очень страшно для всех нас. Я думаю, что украинский народ выйдет и скажет своё мнение, позицию и определится со своими взглядами. Нам Запад не принесёт пользу», — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни выразил мнение, что если украинский президент продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

По словам Кадырова, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине военные базы и таким образом диктовать России свои условия.

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