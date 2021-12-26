Кадыров высказался о возможности присоединить Украину к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский продолжит проводить антироссийскую политику, то Украину необходимо будет присоединить к России.

«Моё глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это моё мнение», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Он также заявил, что сам давно бы «решил украинский вопрос», но нужно соответствующее поручение.

По словам Кадырова, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть на Украине свои военные базы и таким образом диктовать России условия.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Донбассе не должна решаться военным путём, иначе будет стоять вопрос украинской государственности.

По его словам, об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

В МИД России также отмечали, гипотетическое получение Украиной членства в НАТО, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но и приведёт к «масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности».