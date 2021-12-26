В Кремле напомнили об опасности внутриукраинского конфликта для государственности

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Ситуация в Донбассе не должна решаться военным путём, иначе будет стоять вопрос украинской государственности, об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин, напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в беседе с Владимиром Соловьёвым. Он подчеркнул, что Киев и Вашингтон это понимают.
В Кремле напомнили об опасности внутриукраинского конфликта для государственности
  • © Пресс-служба президента РФ

Во время интервью Соловьёв высказал предостережение, что гражданский конфликт на Украине не должен решаться военным путём, «иначе это вопрос украинской государственности».

«Да, это то, о чём неоднократно говорил президент Путин, и то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одёрнуть Киев почему-то никто не хочет», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как отмечали в МИД России, гипотетическое получение Украиной членства в НАТО, вопреки ожиданиям Киева, не только не принесёт мир на Украину, но и приведёт к «масштабной эскалации ситуации на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для украинской государственности».

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