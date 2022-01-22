Кадыров заявил, что не угрожал Янгулбаевым

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Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
Кадыров заявил, что не угрожал Янгулбаевым
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал он.

Накануне Кадыров написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.

Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.

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