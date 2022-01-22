Кадыров заявил, что не угрожал Янгулбаевым
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание», — написал он.
Накануне Кадыров написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.
Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.