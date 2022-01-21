Песков прокомментировал ситуацию с женой экс-судьи ВС Чечни в Нижнем Новгороде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал полиции вопрос о ситуации с женой отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде.

Он назвал информацию о том, что супругу Янгулбаева якобы похитили чеченские силовики, «фантастической историей».

Песков добавил, что в Кремле предпочитают не верить подобным сообщениям без каких-либо подтверждений. По словам пресс-секретаря, он не знает, насколько достоверны сообщения СМИ.

«Но, разумеется, если речь идёт о похищении кем бы то ни было человека, то, соответственно, кто-то подаёт заявление в полицию — и полиция начинает действовать», — сказал он.

Как сообщило РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену чеченского экс-судьи Зарему Мусаеву. По словам адвоката, около подъезда стояли мужчины в штатском и в масках, они не показали удостоверений, но предъявили постановление о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, расследуемом МВД Чечни.