Кадыров: жену экс-судьи ВС Чечни доставили в Грозный как свидетеля по делу

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.
Кадыров: жену экс-судьи ВС Чечни доставили в Грозный как свидетеля по делу
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Как уточняется, Янгулбаевым трижды отправляли повестку в суд. 

«Оперативное мероприятие полицейских из Чеченской Республики также было согласовано с коллегами на местах, а все их действия проводились в соответствии с процессуальным законодательством России», — написал Кадыров в Telegram.

По его словам, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

«Тем самым она уже заработала себе статью на реальный срок заключения», — добавил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что Мусаевой «необходимо было лишь прийти к следователю по повестке и не доводить ситуацию до предела».

Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву. По словам адвоката, около подъезда стояли мужчины в штатском и в масках, они не показали удостоверений, но предъявили постановление о приводе Мусаевой в качестве свидетеля по делу о мошенничестве, расследуемом МВД Чечни. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижнем Новгороде.

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