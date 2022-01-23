Экс-судья из Чечни Янгулбаев и его дочь покинули Россию

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Бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.
Экс-судья из Чечни Янгулбаев и его дочь покинули Россию
  • ©Woraphon Nusen / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом заявила его адвокат Наталья Добронравова.

«Я точно знаю, что они покинули Россию. Сайди и дочь», — цитирует Добронравову РИА Новости.

Куда уехал Янгулбаев, она не сообщила.

«Я эту информацию не дам. Знаю, но не дам», — заявила юрист.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.

Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье Сайди Янгулбаева.

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