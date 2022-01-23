Экс-судья из Чечни Янгулбаев и его дочь покинули Россию
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Об этом заявила его адвокат Наталья Добронравова.
«Я точно знаю, что они покинули Россию. Сайди и дочь», — цитирует Добронравову РИА Новости.
Куда уехал Янгулбаев, она не сообщила.
«Я эту информацию не дам. Знаю, но не дам», — заявила юрист.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.
Глава Чечни Кадыров заявил, что не угрожал семье Сайди Янгулбаева.