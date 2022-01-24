Глава Чечни Кадыров высказался о бывшем судье ВС республики Янгулбаеве

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Глава Чечни Рамзан Кадыров охарактеризовал экс-судью Верховного суда (ВС) республики Сайди Янгулбаева как «воплощение предательства».

«Настоящим воплощением предательства является Янгулбаев-старший», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

По его мнению, бывший судья ВС Чечни «предал судебную систему».

Также глава Чечни подчеркнул, что семья Янгулбаева из-за своих провокаций и интриг нивелировала усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников и пообещал, что найдёт беглецов.

Кадыров написал, что если они окажут сопротивление, то «будут уничтожены».

Ранее стало известно, что Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью.

Позднее сообщалсоь, что супруга экс-судьи Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД России по Чеченской Республике.

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