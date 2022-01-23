Министр Дудаев: жена экс-судьи Янгулбаева находится в спецприёмнике МВД Чечни

Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева находится в спецприёмнике МВД РФ по Чеченской Республике. Об этом сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

«Зарема Мусаева на данный момент находится в спецприёмнике в МВД РФ по Чеченской Республике за административное нарушение», — цитирует РИА Новости Дудаева.

По его словам, Мусаева после того, как её доставили на допрос, «совершила нападение, оскорбляла параллельно сотрудника правоохранительных органов».

Министр добавил, что мера уголовного наказания в отношении Мусаевой будет определена после результатов судебно-медицинской экспертизы.

21 января Кадыров написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги отставного судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.

Как сообщало РИА Новости, ранее адвокат Наталья Добронравова заявила, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос Мусаеву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с женой Янгулбаева.