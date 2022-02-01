Глава Чечни Кадыров призвал вернуть в Россию членов семьи экс-судьи Янгулбаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram призвал вернуть из-за рубежа в Россию членов семьи Янгулбаевых, которые оказались в центре внимания после задержания Заремы Мусаевой — супруги экс-судьи Сайди Янгулбаева.

Кадыров в прямом эфире обратился к странам, «приютившим» Янгулбаевых.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше... вернуть (их. — RT) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт», — цитирует главу Чечни РИА Новости.

Он добавил, что чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи болезненно.

23 января стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отмечал, что не угрожал семье отставного судьи.

Перед этим глава Чечни написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.

Он также охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства». По его словам, семья Янгулбаева из-за своих «провокаций и интриг» нивелировала усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников, и пообещал, что найдёт беглецов.