Глава Чечни Кадыров призвал вернуть в Россию членов семьи экс-судьи Янгулбаева
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Кадыров в прямом эфире обратился к странам, «приютившим» Янгулбаевых.
«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше... вернуть (их. — RT) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесёт», — цитирует главу Чечни РИА Новости.
Он добавил, что чеченский народ воспринимает высказывания представителей семьи болезненно.
23 января стало известно, что бывший судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев покинул Россию вместе с дочерью. Кадыров отмечал, что не угрожал семье отставного судьи.
Перед этим глава Чечни написал, что чеченские полицейские осуществили привод Заремы Мусаевой, супруги Янгулбаева, в качестве свидетеля в рамках закона.
Он также охарактеризовал экс-судью как «воплощение предательства». По его словам, семья Янгулбаева из-за своих «провокаций и интриг» нивелировала усилия властей республики по уничтожению террористов и их пособников, и пообещал, что найдёт беглецов.