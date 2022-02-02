В СФ планируют внести поправки об отзыве гражданства за оборот контрафактного алкоголя

Члены Совета Федерации России планируют внести поправки к законопроекту, предполагающие отзыв гражданства и депортацию за производство и оборот контрафактного алкоголя. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

«Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Мы хотим добавить (в перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение российского гражданства. — RT), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — цитирует Рябухина ТАСС.

Поправки планируют внести на рассмотрение в феврале.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.