В СФ планируют внести поправки об отзыве гражданства за оборот контрафактного алкоголя

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Члены Совета Федерации России планируют внести поправки к законопроекту, предполагающие отзыв гражданства и депортацию за производство и оборот контрафактного алкоголя. Об этом сообщил первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
В СФ планируют внести поправки об отзыве гражданства за оборот контрафактного алкоголя
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«Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект «О гражданстве Российской Федерации». Мы хотим добавить (в перечень преступлений, совершение которых влечёт за собой прекращение российского гражданства. — RT), незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем», — цитирует Рябухина ТАСС.

Поправки планируют внести на рассмотрение в феврале.

Ранее вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

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