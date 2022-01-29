Педиатр Калистратов высказался об эффективности лука и чеснока

Врач-педиатр Кирилл Калистратов высказался об эффективности лука и чеснока.

«Лук и чеснок — довольно полезные продукты, но на иммунитет они абсолютно не влияют. Иммуномодуляторов, в общем-то, не существует, и ни один из них не имеет доказанной эффективности», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть медицинские препараты, которые действительно влияют на иммунитет, например гормоны, цитостатики, иммунодепрессанты.

Как отметил Калистратов, способов повысить иммунитет луком и чесноком нет.

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