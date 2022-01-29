Путин поручил до 1 июля рассмотреть законопроект о пытках

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Президент России Владимир Путин поручил палатам парламента рассмотреть в срок до 1 июля законопроект, уточняющий понятие «пытка» в стране.
Путин поручил до 1 июля рассмотреть законопроект о пытках
  • AP

«Палатам Федерального собрания Российской Федерации рассмотреть проект федерального закона, уточняющего понятие «пытка» в соответствии с Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», — говорится в перечне поручений российского лидера по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Кроме того, требуется рассмотреть усиление ответственности за совершение представителями власти уголовно наказуемого деяния с применением пытки.

Ответственными назначены спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал разбираться в случаях злоупотреблений в системе ФСИН.

По словам представителя Генпрокуратуры России Александра Яковлева, ведомство за десять месяцев 2021 года в российских колониях и СИЗО выявило более 110 тыс. фактов нарушений закона, директору ФСИН внесли 25 представлений.

В декабре российский президент Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволены.

Также в декабре в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток.

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