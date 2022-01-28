Медведев призвал разбираться в случаях злоупотреблений в системе ФСИН

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал разбираться в случаях злоупотреблений в системе ФСИН.
Медведев призвал разбираться в случаях злоупотреблений в системе ФСИН
  • РИА Новости

«В такого рода случаях нужно просто разбираться, в том числе, например, и по вот этим злоупотреблениям в системе ФСИН. Это действительно вопиющие случаи, возбуждено большое количество уголовных дел», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, эта система должна меняться и становиться более современной.

«Это, к сожалению, в том числе и экономический вопрос, это не только вопрос идеологии, что тюрьма — это всегда кара», — добавил политик.

Ранее представитель Генпрокуратуры России Александр Яковлев заявил, что ведомство за десять месяцев 2021 года в российских колониях и СИЗО выявило более 110 тыс. фактов нарушений закона, директору ФСИН внесли 25 представлений.

В декабре российский президент Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволены.

Также в декабре в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток.

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