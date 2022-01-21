В российских колониях и СИЗО выявили более 100 тысяч нарушений за десять месяцев
- РИА Новости
«Выявлено свыше 110 тыс. нарушений закона, внесено 31 тыс. представлений. К административной ответственности привлечено 49 тыс. (человек. — RT)», — цитирует его Интерфакс.
Отмечается, что большая часть нарушений была связана с медико-санитарным и материально-бытовым обеспечением. Кроме того, выявлены факты применения пыток в местах заключения.
В декабре российский президент Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволены.
Также в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток.
Фракция «Единая Россия» ранее поддержала ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти.