В российских колониях и СИЗО выявили более 100 тысяч нарушений за десять месяцев

Прокуратура за десять месяцев 2021 года в российских колониях и СИЗО выявила более 110 тыс. фактов нарушений закона, директору ФСИН внесли 25 представлений, заявил представитель Генпрокуратуры России Александр Яковлев.

«Выявлено свыше 110 тыс. нарушений закона, внесено 31 тыс. представлений. К административной ответственности привлечено 49 тыс. (человек. — RT)», — цитирует его Интерфакс.

Отмечается, что большая часть нарушений была связана с медико-санитарным и материально-бытовым обеспечением. Кроме того, выявлены факты применения пыток в местах заключения.

В декабре российский президент Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволены.

Также в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток.

Фракция «Единая Россия» ранее поддержала ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти.