«Единая Россия» поддержала законопроект об ужесточении наказания за пытки

Фракция «Единая Россия» поддержала ужесточение наказания за пытки, организованные представителями власти.

«Координационный совет фракции «Единая Россия» в четверг, 20 января, в ходе заседания поддержал законопроект о наказании за пытки», — говорится в Telegram-канале партии.

Согласно документу, пытки будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет. Кроме того, принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН будет приравниваться к пыткам.

«Мы не могли не отреагировать на выявленные недавно массовые истязания заключенных в системе ФСИН. Сейчас расследуются уголовные дела, привлечены к ответственности должностные лица. Усиление наказания было необходимо», — заявил первый замруководителя фракции Дмитрий Вяткин.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Минюсту и Генпрокуратуре подготовить к 1 июня предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях.

В декабре Владимир Путин сообщил, что в России возбудили 17 уголовных дел по фактам пыток в пенитенциарных учреждениях, а десятки сотрудников ФСИН уволили.

Также в Госдуму был внесён законопроект об ужесточении наказания для представителей власти за применение пыток.