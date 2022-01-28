Эндокринолог Михалёва перечислила продукты для снижения артериального давления

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва рассказала, какие продукты помогут снизить артериальное давление.

Во-первых, это продукты, содержащие большое количество биофлавоноидов, — они обладают мощным сосудорасширяющим действием, сказала Михалёва «Известиям». В этой группе — гранатовый и апельсиновый сок, шоколад и какао.

Во-вторых, это продукты, в состав которых входит большое количество азота, — свёкла и сок из неё.

Помогает снизить давление и рыбий жир, который в большом количестве содержится в рыбе жирных сортов. Лидерами по снижению давления являются малосолёные сельдь и скумбрия.

Важны также богатые кальцием молочные и кисломолочные продукты, а также зелень и орехи.

Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.