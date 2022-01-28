Эндокринолог Михалёва перечислила продукты для снижения артериального давления
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Во-первых, это продукты, содержащие большое количество биофлавоноидов, — они обладают мощным сосудорасширяющим действием, сказала Михалёва «Известиям». В этой группе — гранатовый и апельсиновый сок, шоколад и какао.
Во-вторых, это продукты, в состав которых входит большое количество азота, — свёкла и сок из неё.
Помогает снизить давление и рыбий жир, который в большом количестве содержится в рыбе жирных сортов. Лидерами по снижению давления являются малосолёные сельдь и скумбрия.
Важны также богатые кальцием молочные и кисломолочные продукты, а также зелень и орехи.
Ранее главный диетолог центра снижения веса BODYCAMP, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефёдова в беседе с Nation News рассказала о причинах повышенного давления.