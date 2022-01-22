Психолог Хорс назвал возможные причины зимней депрессии

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Ангелина Шурпина
Клинический психолог и писатель Михаил Хорс в беседе с RT рассказал о возможных причинах сезонной депрессии.
Психолог Хорс назвал возможные причины зимней депрессии
  • © Anastasia Gorlanova / EyeEm
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«Первый аспект — биохимический. Короткий световой день, отсутствие солнца, недостаток витаминов, это происходит со всеми, а депрессия не у всех — значит, это не 100%-ный фактор, который влияет на людей. Почему на одних влияет, а на других нет? Потому что, кроме химии, у нас есть когнитивные причины стресса — это наши оценки происходящего», — рассказал психолог.

Он упомянул понятие blue monday — «грустный понедельник», когда «складываются несколько факторов, которые человек оценивает как отрицательные».

«Закончились праздники, в течение этих праздников человек чаще всего выпивал, переедал вместо того, чтобы что-то полезное и интересное делать, зарплата обычно платится в начале месяца, а тут её надо подождать, кредитные платежи подоспевают. Плюс невыполнение данных себе на новый год обещаний. Такие обстоятельства чаще всего оцениваются людьми как отрицательные. Если оценки отрицательные, то человек эмоционально страдает», — пояснил собеседник RT.

По его словам, важно поменять оценку всех этих факторов, учитывая, что, если нет внешних препятствий, у большинства людей есть внутренние препятствия для выполнения тех или иных обещаний.

«Люди эти внутренние факторы не учитывают. Они думают, раз они себе что-то пообещали, то должны выполнить — и ничто им не может помешать: раз внешних препятствий, стены нет — иди. А страх? Это ведь тоже препятствие, только внутреннее. Нужно уйти от «я не выполнил своё обещание, это плохо» и оценивать так: «Я не выполнил своё обещание — это по-другому, не так, как я хочу». «По-другому» и «плохо» — это разные вещи. Если человек привыкнет к такой формулировке, ему уже легче станет», — заключил Хорс.

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