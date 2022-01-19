Психолог Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания

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Психолог Екатерина Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания.
Психолог Грязнова рассказала о способах профилактики профессионального выгорания
  • Gettyimages.ru
  • © Anastasia Gorlanova / EyeEm

В беседе с Pravda.Ru она посоветовала добавить больше разнообразной активности в свою жизнь, общения, встреч.

Ещё одна рекомендация — заниматься хобби. Кроме того, желательно организовать режим труда и отдыха, попробовать техники релаксации.

Если есть ощущение, что не удаётся самостоятельно справиться с выгоранием, то рекомендуется обратиться к специалисту.

Ранее психолог Марат Латыпов в беседе с ФАН рассказал, как избежать выгорания на работе в период осенне-зимней депрессии.

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