Психолог Бабкина рассказала, как бороться с паническими атаками

Медицинский психолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирина Бабкина рассказала, как бороться с паническими атаками.

«Важно помнить, что от этих атак не умирают, не сходят с ума и не теряют сознание», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

Рекомендуется сконцентрироваться на дыхании и на чём-то сосредоточиться — что-то рассмотреть, потрогать, послушать.

Также желательно использовать технику мышечной релаксации. Далее нужно обязательно подвигаться, поскольку даже небольшая физическая активность поможет справиться с приступом.

«Если у вас появились панические атаки, то нужно учиться справляться со стрессом, перенапряжением, разобраться, что на самом деле провоцирует приступы. Обязательно обратитесь к специалисту. Проблему нужно решать, сама она не исчезнет», — отметила Бабкина.

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