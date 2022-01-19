Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту невозвращения Крыму скифского золота

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота.
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту невозвращения Крыму скифского золота
  • РИА Новости

Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки в связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Крыма, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота.

Также глава СК поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего.   

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране. 

Как отметили в Кремле, российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым.

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