Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту невозвращения Крыму скифского золота

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки, проводимой по факту невозвращения крымским музеям скифского золота.

Как сообщили в СК, Бастрыкин поручил предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки в связи с вывозом более 2 тыс. артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Крыма, и последующим решением апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции скифского золота.

Также глава СК поручил Главному следственному управлению СК России оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении обстоятельств произошедшего.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.

Как отметили в Кремле, российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым.