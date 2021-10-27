Скифское золото останется в Нидерландах до решения Верховного суда страны

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Решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, и до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге.
Скифское золото останется в Нидерландах до решения Верховного суда страны
  • Reuters

«На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надёжно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия проведёт анализ дальнейших судебных перспектив дела по возвращению скифского золота и выполнит всё необходимое для продолжения процесса.

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