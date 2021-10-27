Скифское золото останется в Нидерландах до решения Верховного суда страны
- Reuters
«На решение Апелляционного суда, возможно, будет подана апелляция в Верховный суд, следовательно, экспонаты будут надёжно храниться в Нидерландах до вынесения окончательных решений», — приводит Интерфакс его слова.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия проведёт анализ дальнейших судебных перспектив дела по возвращению скифского золота и выполнит всё необходимое для продолжения процесса.