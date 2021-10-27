Песков: Россия проанализирует судебные перспективы по делу о скифском золоте
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«Что касается скифского золота, то предстоит самым тщательным образом проанализировать дальнейшие судебные перспективы по отстаиванию наших интересов и затем выполнить те юридические процедуры, которые возможны для продолжения этого процесса», — сказал Песков.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российский МИД и правительство России делают всё необходимое, чтобы скифское золото вернулось на полуостров.
В Совете Федерации назвали решение суда по скифскому золоту опасным прецедентом.