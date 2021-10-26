В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда Амстердама по скифскому золоту

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Анастасия Белоусова
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.
В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда Амстердама по скифскому золоту
  • AP

«Я твёрдо уверена, что скифское золото, вывезенное из Крыма и сейчас передаваемое Украине, является собственностью народа Крыма и принадлежит ему», — сказала сенатор.

Она добавила, что скифское золото — историческое культурное наследие, оставленное народу Крыма предками.

«И ни один суд в мире не имеет права лишать народ своего культурного исторического наследия. Именно поэтому, вынося сегодня подобного рода решение, голландский суд создал чрезвычайно опасный международно-правовой прецедент», — подчеркнула Ковитиди.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России свои права на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.

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