В Совфеде назвали опасным прецедентом решение суда Амстердама по скифскому золоту

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT решение суда Амстердама передать скифское золото Украине.

«Я твёрдо уверена, что скифское золото, вывезенное из Крыма и сейчас передаваемое Украине, является собственностью народа Крыма и принадлежит ему», — сказала сенатор.

Она добавила, что скифское золото — историческое культурное наследие, оставленное народу Крыма предками.

«И ни один суд в мире не имеет права лишать народ своего культурного исторического наследия. Именно поэтому, вынося сегодня подобного рода решение, голландский суд создал чрезвычайно опасный международно-правовой прецедент», — подчеркнула Ковитиди.

Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России свои права на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года постановил, что коллекция должна быть передана Киеву, крымская сторона подала апелляцию и сменила адвокатов.