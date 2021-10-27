Аксёнов: Россия делает всё необходимое для возвращения в Крым скифского золота

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что российский МИД и правительство России делают всё необходимое, чтобы скифское золото вернулось на полуостров.
Аксёнов: Россия делает всё необходимое для возвращения в Крым скифского золота
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

«На мой взгляд, сегодня МИД и правительством Российской Федерации делается всё необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.

Также глава Крыма назвал решение Апелляционного суда Амстердама «ожидаемым».

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

В Совете Федерации назвали решение суда по скифскому золоту опасным прецедентом.

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