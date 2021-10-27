Аксёнов: Россия делает всё необходимое для возвращения в Крым скифского золота
- © Сергей Мальгавко
- РИА Новости
«На мой взгляд, сегодня МИД и правительством Российской Федерации делается всё необходимое, чтобы коллекция вернулась домой», — приводит слова Аксёнова РИА Новости.
Также глава Крыма назвал решение Апелляционного суда Амстердама «ожидаемым».
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
В Совете Федерации назвали решение суда по скифскому золоту опасным прецедентом.