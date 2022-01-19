СК России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота

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Следственный комитет России проводит проверку по факту хищения коллекции скифского золота. Об этом сообщил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам в постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Следственным комитетом (России. — RT) проводится доследственная проверка по факту хищения предметов, имеющих особую культурную ценность, известных как скифское золото. Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно  ли было этих мер», — цитирует Молохова ТАСС.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру России к судебному процессу о коллекции скифского золота.

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