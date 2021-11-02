Посол России назвал политически мотивированным решение суда Амстердама по скифскому золоту

Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.

Об этом сообщило РИА Новости.

По словам Шульгина, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Нидерландах, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов Крыма.

«Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть ещё возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал Шульгин.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов и до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.