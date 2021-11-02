Посол России назвал политически мотивированным решение суда Амстердама по скифскому золоту
- AP
Об этом сообщило РИА Новости.
По словам Шульгина, судьи полностью проигнорировали тот факт, что артефакты, представленные на выставке в Нидерландах, являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов Крыма.
«Экспонаты отсюда, из Голландии, никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть ещё возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — сказал Шульгин.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов и до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.