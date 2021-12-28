Глава Крыма попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте

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Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой подключить Генпрокуратуру России к судебному процессу о коллекции скифского золота.
Глава Крыма попросил Путина подключить Генпрокуратуру к процессу о скифском золоте
  • AP

Об этом Аксёнов заявил в ходе итоговой пресс-конференции.

«Я по этому вопросу обращался к главе государства, попросил включить в том числе и представителей генеральной прокуратуры в этот процесс», — цитирует его «Крыминформ».

Также глава Крыма рассказал, что он подготовил и отправил письма в МИД и Минюст России с обоснованиями позиции о том, чтобы «стороной по делу было российское государство, а не крымские музеи».

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов и до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране. 

Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.

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