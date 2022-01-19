В Кремле заявили, что скифское золото должно быть возвращено в Крым
- AP
«Следим за ситуацией, считаем, что это золото должно быть в Крыму», — сказал он на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.
Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.
Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.