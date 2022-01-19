В Кремле заявили, что скифское золото должно быть возвращено в Крым

Российская сторона следит за ситуацией с находящейся в Нидерландах коллекцией скифского золота и считает, что её должны вернуть в Крым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Следим за ситуацией, считаем, что это золото должно быть в Крыму», — сказал он на брифинге в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Апелляционный суд Амстердама после нескольких лет разбирательств вынес решение о передаче скифского золота в собственность Украины.

Пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение по скифскому золоту может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов, а до окончательного вердикта экспонаты останутся в стране.

Посол России в Нидерландах, постпред при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что решение суда Амстердама по скифскому золоту является политически мотивированным.