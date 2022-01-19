Решение об изменении условного наказания на реальное для Соболь вступило в силу
- Legion-Media
«Мосгорсуд отказал в нашей жалобе, и теперь решение вступило в силу», — сказал Воронин.
Симоновский суд Москвы 2 декабря заменил бывшему юристу «Фонда борьбы с коррупцией»* Любови Соболь условные исправительные работы на реальные по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру.
В июне Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище, согласно которому её приговорили к одному году исправительных работ условно.
Ранее источник сообщил, что экс-юрист ФБК Любовь Соболь переехала в Вильнюс.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.