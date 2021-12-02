Условные исправительные работы Соболь заменили реальными по делу о проникновении в жилище
- РИА Новости
«Суд удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил Соболь условные исправительные работы на реальные», — сказал он.
В июне Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.
Ранее мировой суд в Москве вынес приговор в отношении Соболь. Её приговорили к одному году исправительных работ условно.
По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.
Представление о замене условного наказания реальным было подано начальником филиала №15 УИИ УФСИН по Москве.
Как уточнили в суде, в обосновании служба указала, что Соболь не исполняет возложенные на неё обязанности, её местонахождение неизвестно, по месту жительства она отсутствует.
20 октября появилась информация, что Соболь объявили в розыск по статье уголовного кодекса.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.