В России объявили в розыск Любовь Соболь

Бывший юрист «Фонда борьбы с коррупцией»* Любовь Соболь объявили в розыск по статье уголовного кодекса. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на базу данных МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.

Других подробностей в базе не приводится.

В конце сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества и участии в нём.

В частности, в отношении Соболь и ряда других фигурантов было возбуждено дело по ч. 2 ст. 282.1 УК России (участие в экстремистском сообществе).

Ранее суды в Москве признали Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По информации источника RT, 7 августа она покинула Россию.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.