В России объявили в розыск Любовь Соболь
- РИА Новости
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«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — отмечается в базе.
Других подробностей в базе не приводится.
В конце сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального и иных лиц о создании экстремистского сообщества и участии в нём.
В частности, в отношении Соболь и ряда других фигурантов было возбуждено дело по ч. 2 ст. 282.1 УК России (участие в экстремистском сообществе).
Ранее суды в Москве признали Соболь виновной в незаконном проникновении в жилище и в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. По информации источника RT, 7 августа она покинула Россию.
* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.