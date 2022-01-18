Депутат Тумусов поддержал решение Собянина продлить действие домашнего режима для пенсионеров

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мэр Москвы Сергей Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в столице.

«Я думаю, что это вполне обоснованное решение. Потому что действительно «омикрон» очень быстро распространяется... Нам надо беречь здоровье и жизнь каждого гражданина России. Поэтому я думаю, что это продуманное, но вынужденное решение руководителя города Москвы», — подчеркнул Тумусов.

Ранее Собянин продлил действие домашнего режима для пенсионеров из-за распространения омикрон-штамма коронавируса в столице.

Также он продлил до 1 апреля требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Мэр отметил, что штамм «омикрон» коронавируса уже доминирует в Москве и Подмосковье.