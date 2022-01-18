Диетолог Соломатина дала советы по организации питания перед крещенскими купаниями

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с RT рассказала, какие продукты стоит употреблять россиянам, которые намерены принять участие в крещенских купаниях.

«Ныряние в прорубь — это огромный стресс для организма, он мобилизуется, и для этого ему нужна энергия, а энергию нам дают те продукты, которые достаточно быстро усваиваются и не требуют большого количества тепла и крови для переваривания. Жирная баранина и говядина очень энергоёмкие, плотные, но не нужно есть такие блюда перед погружением, потому что организм будет нацелен на их переваривание, а нам нужно решать совершенно другие задачи», — рассказала она.

По словам диетолога, пища должна быть «достаточно энергоёмкой, но лёгкой». Эксперт отметила, что хорошо перевариваются омлет с овощами, индейка, курица с лёгким гарниром.

«Ещё лучше — жирная морская рыба. С одной стороны, она очень хорошо переваривается, а с другой стороны, ненасыщенные жирные кислоты, омега-3 дадут возможность согреться нашему организму, но не вызовут перераспределения крови. Также омега-3 содержится в льняном масле и грецких орехах. Если человек любит злаки, можно съесть кашу, это даст энергию и запас гликогена, который тоже будет очень быстро расходоваться», — посоветовала Соломатина.

Специалист также добавила, что перед окунанием в прорубь нельзя пить алкоголь, потому что он «даёт ложное ощущение разогрева».

Врач заявила, что после купаний можно выпить глинтвейн или сбитень, но при условии, что человек уже зашёл в тёплое помещение и не собирается выходить на улицу.

«Питание после проруби должно быть горячим, объёмным, согревающим, это могут быть супы-пюре со сметаной, с кусочком сливочного масла, крупяные тягучие, обволакивающие и достаточно легко перевариваемые блюда. Чтобы восстановить белок, добавить лёгкие белковые продукты и белки животного происхождения. Травяные чаи с мёдом имеют согревающее значение, но, опять же, после этого нельзя выходить на улицу», — заключила диетолог.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний.