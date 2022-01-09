Гинцбург заявил, что вакцинация от COVID-19 не будет препятствием для окунания в прорубь

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцинация от коронавируса не может быть препятствием для окунания в прорубь во время крещенских купаний.

«Вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием», — передаёт ТАСС заявление Гинцбурга.

Он подчеркнул, что в случае наличия сердечно-сосудистых заболеваний окунаться в прорубь категорически не рекомендуется.

«Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было», — заключил Гинцбург.

Учёный пояснил, что если человек регулярно закаляется и окунается не впервые, то он может быть уверен в своём организме.

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