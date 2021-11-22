Терапевт Романенко назвала способ адаптировать организм к холоду

Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, как привыкнуть к холодной погоде.

«Мы должны повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от +18 °С до +22 °С, потихоньку выходить из зоны комфорта. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ. Тем самым мы настраиваем наши холодовые рецепторы на адекватную работу», — сказала врач в беседе с радио Sputnik.

Также важно не забывать о прогулках на свежем воздухе, правильном режиме сна и калорийности питания, заключила Романенко.

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