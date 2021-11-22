Терапевт Романенко назвала способ адаптировать организм к холоду

Короткая ссылка
Терапевт, семейный доктор, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, как привыкнуть к холодной погоде.
Терапевт Романенко назвала способ адаптировать организм к холоду
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Мы должны повышать толерантность к холоду и тренировать холодовые рецепторы. Для этого необязательно бросаться в прорубь, просто периодически можно устраивать организму минимальное охлаждение: снижаем температуру в комнате. Оптимально спать при температуре от +18 °С до +22 °С, потихоньку выходить из зоны комфорта. Также можно умывать лицо и мыть руки прохладной водой, принимать комфортный прохладный душ. Тем самым мы настраиваем наши холодовые рецепторы на адекватную работу», — сказала врач в беседе с радио Sputnik.

Также важно не забывать о прогулках на свежем воздухе, правильном режиме сна и калорийности питания, заключила Романенко.

Ранее психолог Элена Гамаюн в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала, как бороться с плохим настроением в осенний период.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить